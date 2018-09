Am Dienstagabend kam es bei einem missglückten Überholmanöver auf der B 293 zwischen dem Abzweig Wössingen und Jöhlingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Aufgrund der umfangreichen Bergungsmaßnahmen musste die Strecke bis etwa 00.15 Uhr für insgesamt drei Stunden voll gesperrt werden.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung informiert, beabsichtigte ein Richtung Jöhlingen fahrender Lkw-Fahrer einen weiteren vor sich fahrenden Lkw zu überholen. Aufgrund von Gegenverkehr wurde das Überholmanöver abgebrochen. Beim Wiedereinordnen geriet der Lkw ins Schleudern, überschlug sich und kam in einem Maisfeld zum Liegen, so die Polizei weiter.

Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu, blieb aber ansprechbar. Zwei couragierte Ersthelfer und ein Feuerwehrmann erlitten leichte Schnittverletzungen. Es entstand ein Schaden von 33.000 Euro, heißt es in der Meldung weiter. Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, sowie Zeugen des Unfalles, werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.