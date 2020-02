vor 6 Stunden Karlsruhe Schwerer Missbrauch eines Kindes: 41-Jähriger unter Verdacht

Wegen Verdachts des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs ist gegen einen 41 Jahre alten Mann Haftbefehl erlassen worden. Dem Beschuldigten werde zur Last gelegt, im Dezember 2019 in seiner Karlsruher Wohnung schwere Sexualverbrechen an einer Neunjährigen verübt zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag weiter mit.