vor 2 Stunden Weingarten Schwerer Flixbus-Unfall bei Weingarten fordert mehrere Verletzte - A5 noch teilweise gesperrt

In der Nacht auf Mittwoch kam es auf der A5 in Richtung Norden zu einem schweren Unfall. Höhe Weingarten krachte ein Flixbus seitlich in einen Laster. Dabei wurden von den Businsassen mindestens sieben teilweise schwer verletzt. Die A5 ist zwischen Karlsruhe und Bruchsal noch bis etwa 9 Uhr wegen Reinigungsarbeiten gesperrt.