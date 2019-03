vor 3 Stunden Heike Schwitalla Karlsruhe Schwefeltrioxid: Ursache für die Aerosol-Schleppen im Karlsruher Himmel beim EnBW-Rheinkraftwerk gefunden

Schon im Oktober des vergangenen Jahres waren zahlreichen ka-Reportern die Aerosol-Schwaden rund um das RK8 - das Rheinkraftwerk der EnBW - aufgefallen. Keiner wusste damals so ganz genau, was da eigentlich in den Karlsruher Himmel geblasen wurde, die EnBW versprach Aufklärung.