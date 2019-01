vor 33 Minuten Karlsruhe Schwarzwaldhalle und Dammerstock-Siedlung in Karlsruhe: Staatliches Bauhaus feiert 100-jähriges Jubiläum

1919 wurde das Staatliche Bauhaus von Walter Gropius in Weimar als Kunstschule gegründet. In diesem Jahr feiert es sein 100-jähriges Jubiläum. In Zuge dessen wird es eine "Grand Tour der Moderne" geben. Diese lädt zu einer Reise durch Deutschland, um die Architektur der Moderne in ihrer Vielfalt zu bestaunen. Über 100 Bauwerke gehören dazu. Darunter auch zwei in der Fächerstadt.