vor 5 Stunden Stuttgart Schutzimpfung zeigt offenbar Wirkung: Bisher weniger Grippefälle im Südwesten als im Vorjahr

Die Grippe ist eine schwere Krankheit, an der jedes Jahr viele Menschen sterben. In dieser Saison gibt es im Südwesten bisher weniger Fälle als in der Vorsaison. Die Nachfrage nach Impfungen ist groß.