Am Dienstagabend kontrollierte die Karlsruher Polizei drei Personen an der Haltestelle Philippstraße, die einen Schuss abgefeuert haben sollten. Tatsächlich wurden vor Ort mehrere Patronen und eine Hülse sowie eine Schreckschusspistole gefunden.

Gegen 21 Uhr am Dienstag erreichte die Polizei eine Meldung über einen Schuss in der Philippstraße. Die Polizei rückte daraufhin nach eigenen Angaben mit mehreren Streifenwagen an. An der gleichnamigen Haltestellen waren die zwei Personen, aus deren Gruppe der Schuss abgegeben wurde, noch vor Ort.

Einer der beiden Männer hatte einen Rucksack bei sich, in dem die Polizisten eine Schreckschusspistole entdeckten. Eine notwendige waffenrechtliche Erlaubnis dafür habe er aber nicht, so die Polizei weiter. Neben der Waffen wurden auch mehrere Patronen und eine Patronenhülse gefunden. "Gegen den angetroffene 22-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet", so die Polizei in ihrem Bericht abschließend.