vor 4 Stunden Karlsruhe Schüsse auf Straßenbahn: Verletzt wurde niemand, Polizei sucht nach Zeugen

Vermutlich mit einem Luftgewehr hat in der Nacht auf Samstag ein Unbekannter auf eine Straßenbahn geschossen. Gegen 1.30 Uhr in der Karlsruher Kaiserstraße splitterte die Scheibe eines Fahrzeugs der Linie NL 1 in Richtung Kronenplatz.