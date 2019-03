vor 6 Stunden Landau Schneller aus der Pfalz in Karlsruhe: Vierstreifiger Ausbau der B10 bei Landau gestartet

Auf der wichtigen Verkehrsachse B10 bei Landau in der Pfalz hat der vierstreifige Ausbau begonnen. Für die "Lebensader der Region" Richtung Karlsruhe investiert der Bund rund 40 Millionen Euro in eine vier Kilometer lange Strecke bei Landau an der Autobahn 65.