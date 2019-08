vor 4 Stunden Karlsruhe Schlange so lang wie die Attraktion selbst: Noch heute ist die Riesenwasserrutsche am Kronenplatz

Eine große blaue Rutsche sorgt seit Donnerstag für Publikumsauflauf am Kronenplatz: Der kostenlose Badespaß lockte bereits am ersten Tag viele Besucher an - zeitweise war die Warteschlange so lang wie die Rutsche selbst. Am heutigen Freitag geht die Veranstaltung der City Initiative Karlsruhe (CIK) in die zweite Runde: Wer sich das nicht entgehen lassen will, sollte seine Badesachen dabei haben.