Scheinwerfer auf das "Ettlinger Tor": Kunstwerke an der Südtangente erstrahlen jetzt in einem neuen Licht

Wer über die Südtangente fährt, der sieht seit Dienstag die Stahlskulpur "Ettlinger Tor" am Schwarzwaldkreuz in einem neuen Licht erstrahlen. Da eine Rückkehr zum ursprünglichen Standort ausgeschlossen ist, wurde für die Kunstwerke nun eine neue Lichtinstallation platziert.

13 Jahre stand das "Ettlinger Tor", eine große Stahlskulpur von Andreas Helmling, mitten auf der Kreuzung Kriegsstraße/ Ettlinger Straße/ Karl-Friedrich-Straße und erinnerte an das alte, nach Süden führende Stadttor. Am 28. Januar 1998 wurde die Großplastik anlässlich der 150-Jahr-Feier zur Badischen Revolution an die Stadt Karlsruhe übergeben.

Im Zuge der Arbeiten an der Kombilösung wurde sie im April 2011 abgebaut und im selben Jahr am "Schwarzwaldkreuz" dauerhaft neu aufgestellt, da eine Rückkehr an den ursprünglichen Aufstellungsort nach dem Umbau der Kriegsstraße mit der neuen oberirdischen Straßenbahntrasse aus Platzgründen ausgeschlossen ist.

Inzwischen wurde der Standort mit Strom versorgt: Die Skulptur wird von 16 Bodenstrahlern beleuchtet. Die ursprünglich nach oben punktförmig leuchtenden "Sky- Beamer" können zum Schutz von Fledermäusen und Zugvögeln nicht montiert werden. Am Dienstagabend wurde die Beleuchtung durch Oberbürgermeister Frank Mentrup, Kasig-Geschäftsführer Uwe Konrath und Andreas Helmling eingeweiht.