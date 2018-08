vor 3 Stunden Karlsruhe Schädlingsgeplagte Fichten und eine krumme Libanonzeder: Stadt sorgt sich um ihre Bäume

Die Fichten in den Karlsruher Wäldern leiden zur Zeit unter einem massiven Borkenkäferbefall. Die Stadt will den Schädlingen mit Baumfällungen zu Leibe rücken. Gleichzeitig muss sie sich aber auch um die alte Zeder auf dem Festplatz kümmern - die muss wieder in Form geschnitten werden.