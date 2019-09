vor 13 Stunden Lena Kube Karlsruhe Schadstoffe im Erdreich, provisorische Container statt Bürogebäude: Bis zur Eröffnung des Campingplatzes im Sommer 2020 ist viel Arbeit nötig

Seit zwei Jahren suchen Camper in Karlsruhe vergeblich nach einem Stellplatz, denn der einzige Campingplatz der Stadt hat seit dem Frühjahr 2018 seine Tore nicht mehr geöffnet. Nun neigt sich ein weiterer Sommer dem Ende, in dem Camper wohl oder übel an der Stadt vorbeifahren mussten. Im kommenden Jahr soll der Platz in Durlach wieder eröffnet werden: Mit Containern werden dann vorerst die nötigen Räumlichkeiten zur Verfügung untergebracht.