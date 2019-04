Auf den Autobahnen A5 und A8 bei Karlsruhe stehen ab Mai Bauarbeiten an. Zum einen wird die Fahrbahndecke der A8 erneuert. Ab Montag, 29. April, beginnen die Vorarbeiten: Dafür wird dort zunächst eine Fahrbahn Richtung Stuttgart gesperrt. Ab Mitte Mai müssen Autofahrer zudem auf Höhe des Autobahndreiecks mit Einschränkungen rechnen.

Auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Karlsbad und dem Autobahndreieck Karlsruhe wird ab Montag, 29. April, gebaut: Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe wird im Abschnitt Bergwald saniert. Um die Baustelle einzurichten, wird zunächst eine Spur Richtung Stuttgart gesperrt. Das gibt das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) in einer Pressemeldung bekannt.

Ab Juni wird Verkehr auf die Gegenseite verlegt

Bis zum 15. Juni werden auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart fünf Fahrspuren eingerichtet, damit der Verkehr während den Bauarbeiten komplett auf diese Seite der Autobahn umgelegt werden kann. Dadurch kommt es auf der A8 zwischen dem Dreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle Karlsbad voraussichtlich zu Einschränkungen in beiden Fahrtrichtungen.

Ab Donnerstag, 16. Mai, ist außerdem im Bereich des Autobahndreiecks Karlsruhe mit Einschränkungen auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt zu rechnen. "Die Betonfahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe und auf der Überleitung von der A8 auf die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt wird auf einer Länge von etwa drei Kilometern grundhaft saniert", teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit.

Brückenbauwerke entlang A8 werden saniert

Zusätzlich werden vorhandene Brückenbauwerke und die Lärmschutzwand entlang der A8 auf Höhe Wolfartsweier instand gesetzt. Die Baumaßnahme soll planmäßig bis Ende Oktober beendet sein. Die Kosten des Bauvorhabens belaufen sich laut RP auf rund 14 Millionen Euro.