vor 5 Stunden Karlsruhe Sanierung Hubwegbrücke: Vollsperrung auch für Radfahrer und Fußgänger

Die Bauarbeiten an der Hubwegbrücke in Durlach gehen am Mittwoch, 2. Mai, in die zweite Phase: Die bereits für den Auto-Verkehr gesperrte Brücke muss dazu für zwei Wochen auch für den Fuß- und Radverkehr gesperrt werden.