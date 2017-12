Das Sanierungsgebiet Durlach-Aue erfährt weitere Schritte Richtung Realisierung in Form konkreter Maßnahmen: Zum vorläufigen Abschluss des breit angelegten Dialogs lädt das Stadtplanungsamt für Freitag, 15. Dezember, ab 18 Uhr in die Aula der Oberwaldschule Aue ein.

Von 18 bis 19.30 Uhr ist eine Stadtteilkonferenz geplant, im direkten Anschluss die frühzeitige Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplanverfahren "Östlich der Westmarkstraße zwischen Ostmarkstraße und Am Rainle", so die Stadt in der entsprechenden Pressemitteilung. Dieses Areal steht im Fokus des Erarbeiteten.

Konzepte zur Gestaltung des Straßenraums in Schwerpunktbereichen und der Dorfmitte sollen bei der Konferenz präsentiert und damit wiederum zur Diskussion gestellt werden. Wie die Stadt weiter mitteilt, ordnen Baubürgermeister Michael Obert und Durlachs Ortsvorsteherin Alexandra Ries an diesem Abend ein - das Stadtplanungsamt und Moderator Philip Schmal vom Stuttgarter Büro "pesch partner architekten stadtplaner" führen durch den Abend.

Weiterer Sanierungsprozess läuft bis mindestens 2023

"Die Varianten für den Ortskern seien eine Grundlage des weiteren Bebauungsplanverfahrens. Nach dem Auftakt im Januar 2015 entstanden die Ideen für Sanierungsmaßnahmen in Folge eines Dutzends öffentlicher Veranstaltungen (Planungsworkshops, -cafés, Stadtteilkonferenzen, -rundgänge und anderes mehr) sowie einer Eigentümerbefragung zu Nachverdichtungspotenziale", erklärt die Stadt weiter.

Der weitere Sanierungsprozess, der bis mindestens 2023 läuft, bindet Arbeitsgemeinschaften und lokale Akteure zur weiteren Konkretisierung ein. Ausgearbeitete Projekte und Maßnahmen werden auch künftig vor- und zur Diskussion gestellt - in jährlich stattfindenden öffentlichen Veranstaltungen.