vor 5 Stunden Karlsruhe Sachschaden von 90.000 Euro: Polizei sucht Zeugen nach Straßenbahnunfall in Karlsruhe

Ein Gesamtschaden in Höhe von rund 90.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag um kurz nach 19 Uhr an der Kreuzung Rüppurer- /Schützenstraße ereignet hat.