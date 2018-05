15.05.2018 19:00 Karlsruhe SSC zieht Bilanz: Karlsruhes größter Sportverein wächst 2017 weiter

7.441 Mitglieder hat der Sport- und Schwimmclub Karlsruhe (SSC) zum Stichtag am 31. Dezember 2017 - und damit so viele, wie kein anderer Sportverein zu dieser Zeit in der Stadt. Zum Wachstum tragen laut Vereinsangaben auch verschiedene bauliche Maßnahmen bei.