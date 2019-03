Rund 6.500 Teilnehmer bei "Fridays For Future"-Klimademo in Karlsruhe: "Es lief geordnet ab und war gut organisiert"

Rund 6.500 Teilnehmer waren heute Mittag auf den Straßen der Fächerstadt unterwegs, um ein Zeichen für die Umsetzung der Klimaziele zu setzen. Die Veranstalter rechneten vor der Demonstration mit nur etwa 800 Teilnehmern. Dennoch verlief der Streik nach Angaben der Polizei sehr geordnet und gut organisiert ab.

Heute war internationaler Aktionstag der "Fridays For Future"-Bewegung: In vielen Städten und Ländern der Welt gingen Schüler gegen die aktuelle Klimapolitik auf die Straße - auch in Karlsruhe. Hier begann der Streik heute morgen um 11 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Marktplatz. Es folgte ein Demonstrationszug durch die Innenstadt.

Laut Polizei keine Zwischenfälle

Am Abend zieht die Polizei ein erstes Fazit: "Es waren rund 6.500 Teilnehmer auf den Straßen unterwegs. Dennoch verlief alles sehr geordnet und gut organisiert", teilt die Polizei Karlsruhe auf Nachfrage von ka-news mit. Größere Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Nach der Anschlusskundgebung auf dem Marktplatz löste sich die Demonstration um rund 14.30 Uhr wieder auf.

