Sie drehten über Jahrzehnte ihre Runden durch die Fächerstadt, brachten Millionen von Menschen von A nach B. Doch in Zeiten, in denen immer mehr Menschen den Öffentlichen Nahverkehr nutzen und Komfort immer wichtiger wird, ist die Zeit für viele veraltete Stadtbahnen abgelaufen. Seit knapp einem Monat werden auf dem Gelände der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) ausgediente und aussortierte Bahnen verschrottet. Darunter sind auch die letzten Fahrzeuge der legendären "Holzklasse"-Bahnen. ka-news war vor Ort und hat eine Stadtbahn auf ihrem letzten Weg begleitet.

Mit einem großen Greifer schnappt sich ein Baggerfahrer Stück für Stück des gelben Blechs der Stadtbahn, die an diesem Vormittag klein gemacht wird. Seit Mitte März läuft die Verschrottung der alten Stadtbahnen auf dem VBK-Betriebsgelände im Karlsruher Westen. Insgesamt 25 Fahrzeuge werden während des Verschrottungsprozesses vernichtet. Darunter waren auch sieben Wägen der "Holzklasse" die vor knapp drei Jahren in Rente gingen.

Nach 56 Betriebsjahren ging die "Holzklasse" im Mai 2015 in den verdienten Ruhestand und beendete damit eine Ära. Viele Karlsruher waren im Laufe der vielen Jahre mit den Bahnen aufgewachsen, die Holzsitze und das nostalgische Fahrgefühl hatten Kultstatus. Einige wenige Fahrzeuge werden noch vom "Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV) für Sonderfahrten und Museumsanfragen zurückgehalten, der Rest ist verschrottet.

Neue Bahnen bieten mehr Komfort

Doch die alten Bahnen hatten gegenüber Menschen mit eingeschränkter Mobilität entscheidende Nachteile: Sie konnten die Wägen wegen der steilen Stufen gar nicht oder nur mit fremder Hilfe nutzen. Zuletzt waren die Bahnen auf der Linie 5 zwischen dem Karlsruher Rheinhafen im Westen und Rintheim im Osten unterwegs.

Dem Zeitgeist entsprechend setzen die VBK und auch die AVG (Albtal-Verkehrsgesellschaft) sogenannte Niederflurfahrzeuge ein, die barrierefrei zugänglich sind. Insgesamt 75 dieser Fahrzeuge sind bestellt und sollen nach und nach die alten Bahnen ersetzen. 2014 kamen die ersten Fahrzeuge in Karlsruhe an und ergänzen nun, nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Zulassung, den Karlsruher Schienenverkehr.

"Tut schon ein wenig weh"

Heiko Steigleder von der VBK überwacht die Verschrottung der Bahnen. "Es tut einem schon ein wenig im Herzen weh, wenn man die Verschrottung sieht und an die vielen Arbeitsstunden denkt die in den Bahnen stecken." So geht es auch einigen Fahrern die die Wagons jahrzehntelang durch die Karlsruher Straßen gesteuert haben. Aber das sei eben der Wandel der Zeit, merkt Steigleder an.

Neben sieben "Holzklasse"-Fahrzeugen, die bereits verschrottet sind, wurden und werden in den kommenden Tagen noch 16 alte Stadtbahnen sowie Fahrzeuge mit wirtschaftlichem Totalschaden von der Baggerschaufel auseinander genommen. Unter den Unfallfahrzeugen ist auch die Stadtbahn, die bei dem Lkw-Unfall am Entenfang im Juni vergangenen Jahres in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Bahn an diesem Vormittag stammt aus dem Jahr 1984 und war damit über 30 Jahre im Einsatz, im vergangenen Jahr wurde sie aussortiert. Mit über 1,7 Millionen Kilometern im Laufe der Jahre hat sie rein rechnerisch über 42 mal die Erde umfahren.

Reparaturen lohnen sich nicht mehr

Ursprünglich sind die Schienenfahrzeuge bei den VBK auf 25 Betriebsjahre ausgelegt. Dann sind die Fahrzeuge aus betriebswirtschaftlicher Sicht abgeschrieben. Reparaturen und Ähnliches rechnen sich dann in der Regel nicht mehr. Das Fahrzeug, das an diesem Vormittag sein Schicksal ereilt, hatte also eine überdurchschnittlich lange Betriebslaufzeit, erklärt Heiko Steigleder.

Ja nach Größe der Bahnen dauert die Verschrottung der bis zu 40 Tonnen schweren Fahrzeuge ein bis anderthalb Arbeitstage. Die Arbeiten werden von einer externen Firma auf dem Betriebshof der VBK durchgeführt. "Dabei stellen wir die Bahn so wie sie ist hin, also unentkernt", erklärt Heiko Steigleder. Mittels eine Greifzange wird dann zunächst das Dach der Bahn entfernt, die Sitze heraus genommen und der Rahmen der Bahn Stück für Stück zerlegt.

Stück für Stück auseinander genommen

Die einzelnen Materialien wie Metall, Glas, Aluminium und anderer Schrott werden direkt beim Zerlegen der Bahn in unterschiedliche Container sortiert. Stadtbahnen werden nur dann verschrottet, wenn sich die Reparatur wirtschaftlich nicht mehr lohnt oder Ersatzteile aufgrund des Alters schlicht nicht mehr verfügbar sind. Im Regelfall werden die Bahnen in den Werkstätten der VBK und der AVG repariert oder zum Hersteller geschickt.

Zwar wirkt das Zerteilen der Bahn auf den ersten Blick brachial, erfordert bei genauem Hinsehen aber jede Menge Fingerspitzengefühl. Der Baggerführer muss sein Arbeitsgerät sehr gut kennen, um so genau arbeiten zu können, erläutert Heiko Steigleder.

Einzelne Rohstoffe werden getrennt

Die Container mit den unterschiedlichen Materialien finden nach dem Verschrottungsprozess verschiedene Abnehmer. Das ist auch der Grund, warum die Bahnen nicht in einer Presse landen, da man dort die einzelnen Materialien nicht voneinander trennen könnte. Elf Bahnen wird bis voraussichtlich bis in die erste Maiwoche das gleiche Schicksal ereilen. Dann soll die Verschrottung abgeschlossen sein.