Der Rettungshubschrauber "Christoph 43" kehrt später als geplant an seinen Standort in Karlsruhe zurück. Die Landestation auf dem Neubau des St. Vincetius-Krankenhauses wird nach aktuellem Stand erst 2020 fertig. Der Rettungshubschrauber steht seit 2016 am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden.

Ursprünglich sollten die Bauarbeiten am "Neuen Vincentius" in der Steinhäuserstraße im Sommer 2019 abgeschlossen werden. Der Plan könne aber nicht gehalten werden, wie es auf einem einschlägigen Fachportal im Internet heißt. So sei der Einzug der ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe jetzt auf Mitte 2020 verschoben worden. Dies habe die Pressesprecherin Melanie Barbei berichtet.

Damit würde sich laut "rth.info - Faszination Luftrettung" auch die Rückkehr des Rettungshelikopters "Christoph 43" nach Karlsruhe verzögern. Aktuell ist er am Baden-Airpark stationiert. 2016 musste er seine ursprüngliche Landestation räumen, da an dieser Stelle nun der Krankenhausneubau entsteht. Die neue Landefläche befindet sich dann auf dem Dach des Neubaus.

Hilfsfrist wegen langer Wege nicht eingeha lten

Die Rückkehr des Hubschraubers könnte laut des Berichts für den Rettungsdienstbereich Karlsruhe eine Entlastung darstellen. So sei laut Zahlen des Innenministeriums in den vergangenen Jahren die Quote der Einhaltung der Rettungsfrist zurückgegangen. Traf 2016 das erste Rettungsmittel in 90,7 Prozent der Notfälle innerhalb von 15 Minuten ein, waren es 2017 es nur noch 81,7 Prozent. Laut Faszination Luftrettung könnte das auch auf die Verlagerung von "Christoph 43" zurückzuführen sein. Seine Einsatzzahlen seien nach dem Umzug deutlich niedriger gewesen als in den Vorjahren.