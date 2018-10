Besser hätte das vergangene Wochenende aus Sicht der Verantwortlichen nicht laufen können: Beim Stadtfest, mit verkaufsoffenem Sonntag, kamen laut Schätzungen rund 400.000 Besucher. ka-news war an den beiden Tagen dabei und liefert die Bilder!

Bei bestem Spätsommerwetter waren am vergangenen Wochenende über 400.000 Besucher in der Karlsruher Innenstadt unterwegs. Das berichtet die Karlsruher Marketing- und Event GmbH nun in einer Pressemeldung. Mit einem Unterhaltungsprogramm, Live-Musik und Kleinkunst lockte das Stadtfest auf die zentralen Plätze der City, am verkaufsoffenen Sonntag strömten die Menschen in die geöffneten Geschäfte. Tausende verfolgten begeistert die offizielle Rückgabe der Karlsruher Pyramide durch Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.

Feierliche Enthüllung der Pyramide am Marktplatz Alle Bilder

Doch die Rückkehr der Pyramide ins Karlsruher Stadtbild war nicht das einzige Highlight des Wochenendes: "Besser hätte es nicht laufen können: Das Stadtfest-Wochenende hatte alles, was man sich nur wünschen konnte! Ein tolles Unterhaltungsprogramm, ein Ereignis von stadtgeschichtlicher Bedeutung, phantastische Angebote der Karlsruher Einzelhändler – und das alles bei perfektem Spätsommerwetter, das die Menschen bis zum späten Abend in der Innenstadt hielt", zog Martin Wacker, Geschäftsführer der veranstaltenden KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH, ein durchweg positives Fazit der finalen Veranstaltung des Karlsruher Festivalsommers.