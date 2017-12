18.12.2017 13:37 Stutensee Rote Ampel übersehen: Autofahrerin verletzt 15-Jährige schwer und flüchtet

Schwere Verletzungen erlitt am späten Samstagabend eine 15-Jährige Fußgängerin in Blankenloch, als sie an einer Fußgängerampel die Hauptstraße überqueren wollte und dabei von einem Auto erfasst wurde.