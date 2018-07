Am Wochenende, 28. und 29. Juli, ist der Karlsruher Schlossgarten wieder Schauplatz des Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS). Auf dem 32.000 Quadratmeter großen Veranstaltungsgelände erwartet die Besucher ein buntes Programm in mittelalterlichem Flair.

Auf dem Programm des Mittelalter-Fests stehen Ritterturniere, Gaukler, Tanz-, Dudelsack- und Drehleierworkshops, Livemusik von Saltatio Mortis, Fiddlers Green, Versengold, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Saor Patrol, Cultus Ferox, Waldkauz und MacCabe & Kanaka, ein Bruchenballturnier und vieles mehr. Darüber informieren die Veranstalter in einer Pressemeldung.

Nach Einbruch der Dunkelheit beginnt das große MPS-Feuerspektakel mit den Feuerkünstlern von Danse Infernale. Kostümierte Besucher können zudem an dem einmal am Tag stattfindenden Kostümwettbewerb teilnehmen, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Das MPS, das mit bis zu 3.000 Mitwirkenden das größte reisende Mittelalter-Kulturfestival der Welt, ist am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Sonntag ist der Familientag: Alle Gäste unter 16 Jahren und ab 66 Jahren zahlen keinen Eintritt. Gäste unter fünf Jahren sind ohnehin frei. Alle anderen zahlen am Samstag 18 Euro (ab sechs Jahren), beziehungsweise 35 Euro (ab 16 Jahren). Am Sonntag zahlen Besucher ab 16 15 Euro Eintritt, ab 55 Jahren 8 Euro.