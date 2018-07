vor 3 Stunden Karlsruhe Rheinwasser erreicht Temperaturen von mehr als 25 Grad

Bei tagelange Hitze und Sonnenschein hat sich das Wasser des Rheins auf Werte um 25 Grad erwärmt. Der Energieversorger EnBW drosselte nach Angaben einer Unternehmenssprecherin inzwischen die Leistung eines Kraftwerksblocks in Karlsruhe. So wird der Eintrag von Wärme in den Fluss über das Kühlwasser reduziert.