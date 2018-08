vor 17 Stunden Karlsruhe Rettungskräfte in Baden-Württemberg setzen auf Drohnen-Hilfe

Drohnen sollen Rettungskräfte im Südwesten bei ihrer Arbeit unterstützen. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) habe in Karlsruhe ein Drohnen-Team aufgebaut, das die Notfallrettung in Baden-Württemberg unterstütze, teilte die Organisation am Montag mit.