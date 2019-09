vor 5 Stunden Karlsruhe Restaurant unter freiem Himmel: Das Street Food Festival macht wieder auf dem Karlsruher Festplatz Halt

Am kommenden Samstag, 5. Oktober, von 12 bis 22 Uhr, und Sonntag, 6. Oktober, von 12 bis 20 Uhr, verwandelt sich der Karlsruher Festplatz wieder in ein großes Restaurant: Das Street Food Festival macht wieder Station in der Fächerstadt.