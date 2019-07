vor 6 Stunden Karlsruhe Renitenter Schwarzfahrer: 29-Jähriger versucht Fahrscheinprüfer zu beißen

Zu einem gewaltsamen Zwischenfall kam es am Mittwochnachmittag in einer Straßenbahn an der Haltestelle Herrenstraße. Um sich einer Kontrolle wegen Schwarzfahrens zu entziehen, wollte ein 29-Jähriger vor den Fahrscheinprüfern Reißaus nehmen. Dabei schlug er einen der Kontrolleure mit einem gefüllten Turnbeutel und versuchte ihm in die Hand zu beißen.