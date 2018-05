vor 5 Stunden Karlsruhe Relegation, Feierabend und Ferien: Polizei rechnet Freitag mit viel Verkehr in Karlsruhe

Autofahrer werden es am Freitag, 18. Mai, in Karlsruhe nicht leicht haben: Am Nachmittag rechnet die Polizei mit viel Verkehr auf den Straßen - und damit auch großen Beeinträchtigungen.