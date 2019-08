vor 2 Stunden Karlsruhe Rekordsommer 2018: Fast 2.000 Menschen sind an Folgen der Hitze in Baden-Württemberg gestorben

Im Sommer 2018 sind fast 2.000 Menschen in Baden-Württemberg an Folgen von Hitze gestorben. Damit waren fast 7,5 Prozent von den rund 26.200 Sterbefällen in den Sommermonaten Juni, Juli und August auf Hitze zurückzuführen, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Analyse des Statistischen Landesamts hervorgeht.