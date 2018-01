Die 15. Stadtwerke Eiszeit ging vergangenen Samstag mit einer großen Abschlussparty zu Ende. Zeit für die Veranstalter Bilanz zu ziehen: An 62 Tagen wurden rund 60.000 Besucher auf die Eislaufbahn am Karlsruher Schlossplatz gelockt. Trotz zahlreicher Regentage konnte somit der Rekord des Vorjahres eingestellt werden.

Die 15. Runde der Stadtwerke Eiszeit ging am Samstag, den 27. Januar zu Ende. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz, da trotz vieler Regentage und einem fünf Tage kürzerem Zeitraum der Vorjahres-Rekord von rund 60.000 Besuchern eingestellt werden konnte.

"Die Stadtwerke Eiszeit ist ein echtes Erfolgsprojekt und bei den Karlsruherinnen und Karlsruhern so beliebt, dass sie der Eisbahn auch bei Regenwetter die Treue halten“, freut sich Martin Wacker, Geschäftsführer der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KEG). „Es ist schon eine kleine Sensation, dass sich die Läuferzahl trotz der sehr ungünstigen Witterung auch in diesem Jahr wieder bei der Rekordmarke von 60.000 eingependelt hat. Damit bleibt die Stadtwerke Eiszeit Karlsruhe die größte und beliebteste Open-Air Eislaufbahn Süddeutschlands – das ist nicht zuletzt der Verdienst des großartigen und engagierten Eiszeit-Teams", so die Veranstalter.

Zahlen und Neuerungen

Der stärkste Tag war, laut Veranstalter, Sonntag, der 17. Dezember: Eine Woche vor Weihnachten wagten sich 2.295 Läufer aufs Eis. Die Rekordwoche war jene zwischen den Jahren: Vom 25. Dezember bis zum 31. Dezember entschieden sich 8.928 Eislaufbegeisterte die Stadtwerke Eiszeit zu besuchen. Das teilt die KEG in einer Presseerklärung mit. Der Tagesdurchschnitt an Besuchern war im Vergleich zum Vorjahr sogar um fünf Prozent höher. Neu in dieser Eiszeit-Saison: Die Besucher bekamen eine größere Eisfläche. Ein Rundweg führte unter geschmückten Bäumen entlang.

Angebot für Schulklassen

Gut genutzt wurde die Eislauffläche auch von den Schulen: Die Schulklassen hatten die Möglichkeit, schon zwei Stunden vor der regulären Öffnungszeit, aufs Eis zu steigen. Die Stadtwerke Eiszeit verzeichnete in der abgeschlossenen Saison über 5.750 Schüler, davon allein 1.416 in der Woche vor Weihnachten, die mit ihrer Klasse einen Ausflug zur Eislaufbahn machten.

Eines der beliebtesten Programmpunkte war laut KEG das Eisstockschießen. Die Zahl der Eisstockbahnen wurde von drei auf fünf ausgestockt. Zudem war das Eisstockschießen schon ab 11 Uhr möglich. Ein besonderes Highlight für alle Fans des Wintersports war dabei das 6. Karlsruher Eisstockturnier, bei dem sich 30 vierköpfige Teams duellierten. Die bestanden nicht nur aus Profis - am Turnier teilnehmen durften auch Besucher.

Eislaufkurse, Disco on Ice und Gastronomie

Neben den Eisstockbahnen waren auch die Eislaufkurse beliebt. Für alle, die noch nicht so sicher auf den Schlittschuhen waren, aber auch für alle, die ihre Eislaufkünste nur etwas auffrischen wollten, wurden Kurse angeboten. An insgesamt 25 Kursen nahmen 337 Kinder, Jugendliche und Erwachsene teil.

An sechs Abenden standen die "Eiszeit-Beat Nights" auf dem Programm: Bekannte Karlsruher DJs sorgten mit guter Musik und buntem Scheinwerferlicht für ausgelassene Stimmung. So verwandelte sich der Schlossplatz für die vergangenen drei Monate zum gemütlichen Winterdorf. Und die Planungen für das nächste Jahr laufen bestimmt schon wieder auf Hochtouren.