vor 3 Stunden Karlsruhe Reizgas freigesetzt: Friedrich Realschule in Durlach evakuiert - 47 Personen verletzt

Die Friedrichrealschule in Durlach wurde am Freitagvormittag komplett geräumt. Mehrere Schüler und Lehrer wurden durch einen bislang unbekannten Stoff verletzt. Die Polizei spricht von Reizgas und geht derzeit von 47 verletzten Kindern aus. Der Einsatz dauert derzeit noch an.