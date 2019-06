Reizgas an Realschule in Rheinstetten versprüht: 20 Schüler leicht verletzt

In einer Realschule in Rheinstetten wurde heute Vormittag Reizgas versprüht. 20 Schüler und zwei Lehrer wurden laut Angaben der Polizei leicht verletzt. Nach Eintreffen der Feuerwehr ließ sich jedoch kein Gas mehr messen. Offenbar hatte das Reizgas sich gleich verflüchtigt, sagte der Polizeisprecher. Im Anschluss ging der Unterricht regulär weiter.

Zu einem größeren Rettungseinsatz kam es am Dienstag-Vormittag an einer Realschule in Rheinstetten. Dort hat eine noch unbekannte Person, vermutlich einen Schüler, im Flur der Schule Reizgas versprüht. Andere Schüler, die sich zum Pausenende dort aufhielten, klagten kurz danach über Reizungen der Atemwege. Das gibt die Polizei in einer Pressemeldung bekannt.

Insgesamt wurden 78 Schülerinnen und Schüler durch den Rettungsdienst auf mögliche Verletzungen hin untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass insgesamt 20 Kinder und zwei Lehrer leicht verletzt wurden. Die Reizungen stellten sich als unproblematisch heraus, sodass keine Person in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Eine Evakuierung der Schule konnte unterbleiben, da beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte kein Gas mehr wahrnehmbar war und eine anderweitige Ursache ausgeschlossen werden konnte. Somit war ein geregelter Schulbetrieb weiterhin möglich. Die Eltern der verletzten Kinder wurden durch die Schule informiert und holten ihre Kinder teilweise ab.