vor 1 Stunde Karlsruhe Raubüberfall in Neureut: Täter bedrohen Seniorin in eigener Wohnung mit Pistole

In Neureut wurde am Freitagvormittag eine Seniorin mit einer Pistole überfallen. Die Täter läuteten an der Wohnungstür und bedrohten die Dame anschließend mit einer Schusswaffe. Eine Fahndung nach den Tätern blieb bislang ohne Erfolg.