Am Mittwochabend wurde eine 51 Jahre alte Frau Opfer eines Raubüberfalls in ihrer eigenen Wohnung. Der Täter konnte lediglich ihr Smartphone erbeuten - doch die Frau kam mit schweren Verletzungen in die Klinik.

Wie die Polizei am Tag nach der Tat mitteilt, klingelte am Mittwochabend gegen 20 Uhr ein bisher unbekannter Mann an der Wohnungstür des Opfers in Oberreut. Die 51-Jährige machte ihm die Tür auf.

"Der Mann drückte die Frau daraufhin in die Wohnung, schlug ihr massiv ins Gesicht und entwendete, nachdem er die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht hatte, das Smartphone der Geschädigten", schreibt die Polizei in ihrem Bericht an die Presse. Etwa eine viertel Stunde später verließ der Täter die Wohnung und floh.

Erst gegen Mitternacht wurde der Überfall der Polizei gemeldet. "Aufgrund der schweren Verletzungen im Gesicht der Frau, wurde diese, nach dem Eintreffen der Polizeibeamten, in ein Klinikum verbracht", so der Bericht weiter.

Die Frau konnte den Angreifer nicht identifizieren, laut Polizei wird er jedoch wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er trug eine Mütze und ein dunkles Kapuzenshirt, darüber eine schwarze Winterjacke. Auch soll der Mann gutes Deutsch gesprochen haben.

Wer Hinweis zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 0721/666 5555 zu melden.