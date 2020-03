Nach dem Heimspiel des KSC gegen den 1. FC Nürnberg am 28. Februar soll es laut Polizei zu einem inzwischen angezeigten Raub gekommen sein. Nun sucht das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz nach Zeugen.

Wie am vergangenen Freitagnachmittag erst über die Internetwache der Polizei bekannt wurde, seien vier Fans des 1. FC Nürnberg attackiert worden. Sie sollen bereits in der Karlsruher Lärchenallee in ihrem geparkten Auto gesessen haben. Bereits nach wenigen Sekunden hätten die Täter, die aus etwa zehn KSC-Fans bestehen sollen, die Schals nebst Mützen ihrer Opfer entrissen und wären dann geflüchtet.

Über Verletzungen der Opfer sind derzeit keine weiteren Erkenntnisse vorhanden. Auch das Fahrzeug sei durch die Attacke beschädigt worden. Der Anzeigeerstatter äußerte, dass auch Zeugen das Geschehen beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 0721/666 33 11 beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz zu melden