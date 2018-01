Ein bislang unbekannter Täter raubte am Freitagvormittag aus der Registrierkasse eines Discounters im Karlsruher Stadtteil Daxlanden Bargeld. Die dabei anwesende Verkäuferin erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter ging gegen 10.20 Uhr in den Markt in der Kastenwörtstraße, nahm Waren aus der Auslage und ging damit zur Kasse. "Dort legte er die Ware auf das Warenband um den Eindruck zu erwecken diese bezahlen zu wollen," so die Polizei am Freitag. Plötzlich packte er die Kassiererin an der Oberbekleidung, griff in die Registrierkasse und flüchtete mit Scheingeld in noch unbekannter Höhe auf der Pfalzstraße.

Von einer Zeugin konnte beobachtet werden, dass der vermutliche Täter anschließend in einen an der Ecke zur Taubenstraße geparkten dunklen Kombi stieg und in Richtung Daxlander Straße davonfuhr. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen nach Polizeiangaben erfolglos. Die 62-jährige Mitarbeiterin des Discounters erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter wird von der Polizei als 35 bis 40 Jahre alt, schlank und zirka 1,85 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er hatte halblange Haare und trug eine getönte Brille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Zeugen, oder Personen die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.