vor 4 Stunden Karlsruhe Randale in Karlsruher Parkhaus: 50-Jähriger skandiert rechtsradikale Parolen

Ein 50-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in einem Karlsruher Parkhaus randaliert und dabei rechtsradikale Parolen gerufen. Da sich der aggressiv auftretende Mann nicht beruhigen ließ und gegen Gegenstände trat, wurde er von Beamten überwältigt und fixiert. Offenbar befand der Mann sich in einer psychischen Ausnahmesituation, so die Einschätzung der Polizei.