vor 12 Stunden Karlsruhe Radfahrer stirbt einen Tag nach Unfall - Transporter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen

Einen Tag nach einem schweren Unfall in Karlsruhe ist ein Radfahrer an seinen Verletzungen gestorben. Der 74-Jährige war am Donnerstagmorgen mit seinem Rad auf einem landwirtschaftlichen Weg unterwegs gewesen und hatte dort einem Transporter die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte.