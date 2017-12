vor 3 Stunden Karlsruhe #PulseOfEurope: Initiative kämpft in Karlsruhe für demokratisches Europa

Die "Pulse of Europe"-Initiative (PoE) kämpft für ein vereintes Europa. Um erneut ein klares Signal an die europäische Union zu senden, wird am Sonntag, 3. Dezember, von 14 bis 15 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Platz der Grundrechte am Zirkle in Karlsruhe eingeladen.