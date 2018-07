vor 2 Stunden Karlsruhe Propaganda im Internet: Mutmaßliche Unterstützerin der IS bei Karlsruhe festgenommen

Einer 31-jährigen Frau wird vorgeworfen, dass sie die terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat (IS)" unterstützt haben soll. Am Donnerstagmorgen wurde sie deshalb von der Polizei verhaftet. Die Bundesanwaltschaft, mit Sitz in Karlsruhe, hatte den Haftbefehl gegen die Frau erwirkt.