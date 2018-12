In den vergangenen Wochen sahen sich die Fahrgäste der Linie S4 immer wieder vor eine Härteprobe gestellt: Störungen im Stellwerk Jöhlingen sorgten immer wieder dafür, dass der Bahnverkehr unterbrochen werden musste. Mit einer Pressemeldung will die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) nun Transparenz beweisen und berichtet über die Ursachen der tagelangen Störung.

In den zurückliegenden Wochen war es mehrfach zu technischen Störungen im Bereich des Stellwerks Jöhlingen gekommen. Im Zuge dessen entfielen zahlreiche Stadtbahnverbindungen der AVG-Linie S4, auf die von Seiten der AVG durch die Umleitung von Zügen über Bruchsal und den Einsatz eines Bus-Ersatzverkehrs reagiert wurde.

Nun macht die AVG genauere Angaben zur Ursache der Störung. Die Technik des Jöhlinger Stellwerks stammt aus den 1990er-Jahren und ist über eine spezielle Fernsteuertechnik mit dem Stellwerk in Grötzingen verbunden. Die nicht mit Personal besetzte Jöhlinger Anlage wird von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn von Grötzingen aus über die genannte Fernsteuerung technisch mit bedient. Die Störungen, die in den vergangenen Wochen wiederholt aufgetreten sind, waren ausschließlich auf technische Probleme an der genannten Fernsteuerung zurückzuführen.

Alle Teile mussten geprüft werden

Zur erforderlichen Instandhaltung dieser Signalanlagen existiert ein Werkvertrag der AVG mit der DB Netz AG. Technischen Experten der AVG und der Deutschen Bahn aus Karlsruhe und vom Signalwerk Wuppertal war es nach mehrtägiger intensiver Arbeit am vergangenen Wochenende gelungen, die Störungen an der Anlage zu beheben. Nach detaillierter Prüfung von Relais, Kontakten und Leitungsverbindungen und dem Austausch von mehreren Bauteilen konnte die Funktionsfähigkeit der Anlage stabilisiert und der Streckenabschnitt wieder für den regulären Bahnverkehr freigegeben werden.

"Durch den engagierten Einsatz der Experten der Deutschen Bahn sowie der AVG ist es gelungen, die Anlage technisch wieder soweit auf Stand zu bringen, dass unsere Stadtbahnen wieder regulär verkehren können – für diesen besonderen außerplanmäßigen Einsatz gebührt Ihnen unser besonderer Dank" , betont Ascan Egerer, Technischer Geschäftsführer der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft.

Im Januar wird die gesamte Fernsteuerung überprüft

Im Januar steht eine grundlegende Überprüfung der Fernsteueranlage sowie der Stellwerkstechnik auf der Agenda der AVG. Im Zuge dessen gilt es zu klären, inwiefern es erforderlich ist, einzelne Komponenten oder gegebenenfalls die gesamte Anlage zu erneuern.

