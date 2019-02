Probleme im Karlsruher Bahnverkehr: Ein Lastwagen auf den Gleisen am Tivoli sorgt am Freitag für Verspätungen und Ausfälle

Ein Lastwagen blockiert am Freitagmorgen den Bahnverkehr zwischen Hauptbahnhof und Tivoli. Nach Berichten von Augenzeugen hat sich das Fahrzeug im Wendekreis am Tivoli festgefahren. Viele Bahnlinien müssen eine Umleitung fahren.

Aktualisierung, 10.40 Uhr:

Die Wendeschleife ist wieder freigegeben, der Lastwagen wurde geborgen! Bis sich der Bahntakt wieder eingependelt hat, kann es aber noch zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.

Aktualisierung, 10.14 Uhr:

Die Wendeschleife ist noch immer blockiert: Mittlerweile geht die KVV erst von einer Freigabe gegen 11 Uhr aus.

Aktualisierung, 9.45 Uhr:

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) hat die Angabe zur Dauer der Störung mittlerweile auf 10 Uhr verlängert.

Ursprungsmeldung:

Seit kurz vor 9 Uhr am Freitagmorgen werden die Linien 2, 3, 4, S1, S11, S4, S51, S52, S7 und S8 umgeleitet. Weil sich ein Lastwagen in der Wendeschleife im Bereich Karlsruhe-Tivoli festgefahren hat, können dort viele Bahnen nicht mehr wenden. Das hat auch Auswirkungen auf die Linien, die eigentlich am Tivoli vorbeifahren sollen. Das sorgt auch auf den Streckenabschnitten in der näheren Umgebung für Behinderungen.

Laut Angaben der Verkehrsbetriebe werden die Linien 3 und 4 in Fahrtrichtung Neureut Heide und Waldstadt über die Rüppurrer Straße zur Karlstraße umgeleitet. Auch bei den anderen Linien soll es zu Verspätungen und Fahrtausfällen kommen. Erst gegen 9.30 Uhr wird damit gerechnet, das der blockierte Streckenabschnitt wieder frei ist.