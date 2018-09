Bis auf weiteres können keine Bahnen der Linie S5 in die Pfalz fahren: Dort ist eine Rangierlok entgleist und blockiert nun mehrere Gleise. Zwischen den Stationen Knielingen Rheinbergstraße und Wörth Badepark verkehrt nun ein Schienenersatzverkehr. Auch in Richtung Enzkreis kommt es wegen einer Stellwerkstörung zu Behinderungen.

Aufgrund einer entgleisten Rangierlok im Bereich des Bahnhofs Wörth können dort aktuell mehrere Gleise nicht für den Bahnverkehr genutzt werden. Das teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemeldung mit. Die Linie S5 kann daher nicht in die Pfalz fahren, die Linien S51 und S52 seien aber nicht betroffen.

Wie lange die Störung andauert, können die Verantwortlichen bei der AVG noch nicht sagen. Das liegt unter anderem auch daran, dass sich das Problem in der Zuständigkeit der Deutschen Bahn befindet. Bis die Lok wieder in den Gleisen steht, könne es aber durchaus noch einige Zeit andauern, weshalb der Schienenersatzverkehr zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Badepark und umgekehrt bis auf weiteres fährt.

Aktualisierung, 15.23 Uhr:

Nun ist der Verkehr der Linie S5 auch noch im Osten behindert: Aufgrund einer Stellwerkstörung geht aktuell zwischen Pforzheim und Söllingen nichts mehr. Die Bahnen der Linie S5 enden nun alle in Söllingen. Passagiere mit dem Fahrziel Pforzheim und darüber hinaus sollen die Züge der Deutschen Bahn nutzen, so die AVG in einer Pressemeldung. Durch die zusätzliche Störung in der Pfalz verkehren die Bahnen nun nur noch zwischen Söllingen und Knielingen.

Aktualisierung, 16.07 Uhr:

Die Stadtbahnen der AVG-Linie S5 verkehren auf dem Streckenabschnitt zwischen Söllingen Bahnhof und Pforzheim Bahnhof wieder regulär. Es kann jedoch weiterhin zu Verzögerungen und Fahrtausfällen kommen.