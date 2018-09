vor 2 Stunden Karlsruhe Probleme auf der Linie S5: Störung bei Pforzheim behoben, Gleissperrung im Bahnhof Wörth aufgehoben

Bis auf weiteres können keine Bahnen der Linie S5 in die Pfalz fahren: Dort ist eine Rangierlok entgleist und blockiert nun mehrere Gleise. Zwischen den Stationen Knielingen Rheinbergstraße und Wörth Badepark verkehrt nun ein Schienenersatzverkehr. Auch in Richtung Enzkreis kommt es wegen einer Stellwerkstörung zu Behinderungen. Wie die AVG nun in einer Pressemeldung mitteilt, besteht die Gleissperrung im Bahnhof Wörth nicht mehr.