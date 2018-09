vor 6 Stunden Karlsruhe Polizisten auf dem Schlossvorplatz verletzt: 15-Jährige rastet bei Festnahme aus

Eine 15-Jährige hat bei einer Kontrolle in Karlsruhe am Donnerstagnachmittag mehrere Polizeibeamte angegriffen. Dabei wurden vier Beamten sowie die Täterin selbst leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die junge Frau am Donnerstagnachmittag auf dem Schlossvorplatz unterwegs gewesen.