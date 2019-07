vor 3 Stunden Karlsruhe Polizeikontrolle in Durlach: Hund greift Beamten an - Handgelenk gebrochen

Ein 21 Jahre alter Mann hat sich am Mittwochabend in Karlsruhe-Durlach einer Polizeikontrolle widersetzt - dabei griff sein Rottweiler neben einem anderen Hundehalter auch zwei Beamte an und verletzte sie. Wegen eines gebrochenen Handgelenks sei einer der beiden nun für längere Zeit dienstunfähig, teilte die Polizei am Donnerstag mit.