Polizeikontrolle am Wochenende: Wieder Raser auf A5 und A8 unterwegs

Am Sonntag kam die Polizei auf den Autobahnen der Region wieder Rasern auf die Spur. Die Beamten überwachten mit einem Messfahrzeug den Verkehr und konnten viele Verstöße feststellen. Einige Autofahrer sind einige Zeiten ihren Führerschein los.

Am vergangenen Sonntagvormittag führten Beamte des Video- und Messdienstes der Verkehrspolizeidirektion Karlsruhe auf den Autobahnen 5 und 8 intensive Überwachungsmaßnahmen durch. Das teilt das Karlsruher Polizeipräsidium am Montag in einer Pressemeldung mit. "Ins Visier gerieten 13 Fahrzeugführer, wovon fünf mit Fahrverboten und erheblichen Bußgeldern rechnen müssen."

Insgesamt waren vier Fahrer mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 40 Stundenkilometer erheblich zu schnell und ein Fahrer unterschritt zu einem Vorausfahrenden den erforderlichen Sicherheitsabstand so deutlich, dass auch er mit einem Fahrverbot rechnen muss.

Spitzenreiter war ein 43-jähriger, der mit seinem Mercedes-Benz bei Pforzheim bei erlaubten 100 km/h mit mehr als 160 km/h zu schnell unterwegs war. Beanstandet wurden Verstöße wegen Geschwindigkeitsüberschreitung, Nichteinhaltung des Sicherheitsabstands, Rechtsüberholens, Telefonierens während der Fahrt und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes.