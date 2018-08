Polizeieinsatz in der Stadtbahn: Mann in Karlsruhe mit täuschend echt aussehender Waffe unterwegs

Mehrere Zeugen haben am Donnerstagabend einen Mann mit einer PumpGun in der Hand in Karlsruhe beobachtet. Sie riefen daraufhin die Polizei, die dann selbst mit vorgehaltener Waffe in die Bahn gestiegen ist, in der der Mann zuletzt gesichtet wurde. Später habe sich der Mann weniger einsichtig gezeigt.

Gegen 19 Uhr haben Zeugen am Donnerstag einen Mann beobachtet, der mit einer PumpGun auf der Durlacher Allee in Richtung Messplatz unterwegs gewesen sein soll. "Auch Autofahrer die auf der Durlacher Allee fuhren riefen bei der Polizei an und berichteten von Zielübungen des 35-Jährigen", so die Polizei in ihrem Bericht am Freitag.

Später wurde eben dieser Mann gesehen, wie er am Gottesauer Schloss in eine Bahn in Richtung Innenstadt stieg. Zwei Haltestellen später erfolgte dann der Zugriff der Polizei in der Bahn: Mit gezogener Waffe forderten die Beamten den Mann auf, seine Waffe beiseite zu legen. Anschließend wurde er festgenommen und zur Wache gebracht.

Schnell stellte sich heraus: Bei der PumpGun handelte es sich um eine täuschend echt aussehende Softair-Waffe. Der 35-Jährige durfte daher die Wache nach Ende der Polizeimaßnahmen wieder verlassen, aber ohne seine Waffe. "Da er sein Fehlverhalten nicht einsah, wurde die Anscheinswaffe beschlagnahmt", so die Polizei abschließend.