Karlsruhe Polizei zieht Bilanz: Über 100 Straftaten bei Techno-Party "WinterWorld" in der dm-Arena

Zum dritten Mal fand am vergangenen Samstag das Techno-Festival "WinterWorld" in der Karlsruher dm-Arena statt. Wie die Polizei in einer Pressemeldung informiert, kam es an diesem Abend zu über 100 Straftaten. 70 Mal wurde dabei alleine gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen.